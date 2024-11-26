Синоптик предупредила о сильном морозе: где и когда существенно похолодает

Впрочем, мороз будет не везде.

В Украине ночь на 27 ноября будет самой холодной в недельной синоптической перспективе. Местами столбики термометров опустятся до 11° мороза.

Об этомсообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере, Винницкой и Черкасской областях минимальная температура воздуха ожидается в пределах 4-9° мороза. В Черниговской области температура воздуха опустится до -11°. На остальной территории ночью столбики термометров покажут 1-4° мороза. Впрочем, в западных областях и на юго-востоке – возможный "плюс".

В течение дня в Украине ожидается от 2° мороза до 4° тепла. В западных областях температура поднимется до +4-7°С. В Закарпатье будет до +9°.

В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны. Впрочем, на западе будет небольшой дождь, а на севере и Винницкой — мокрый снег.

В Киеве 27 ноября днем небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 5-8° – это будет самая холодная ночь в неделю. Днем столбики термометров покажут 0-2° мороза.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда в Украину придет потепление. По его данным, в конце недели температура воздуха повысится на 2-4°С. Вырастет вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

Читайте также:

Свет будут выключать в морозы Даже если обстрелов не будет!