Синоптикиня попередила про сильний мороз: де і коли суттєво похолоднішає

Втім, мороз буде не скрізь.

В Україні ніч проти 27 листопада буде найхолоднішою у тижневій синоптичній перспективі. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 11° морозу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На півночі, у Вінницькій та Черкаській областях мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9° морозу. На Чернігівщині подекуди температура повітря опуститься до -11°. На решті території вночі стовпчики термометрів покажуть 1-4° морозу. Втім, в західних областях та на південному сході - можливий "плюс".

Впродовж дня в Україні очікується від 2° морозу до 4° тепла. У західних областях температура підніметься до +4-7°. На Закарпатті буде до +9° .

У більшості областей України істотні опади малоймовірні. Втім, на заході буде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині - мокрий сніг.

У Києві 27 листопада вдень - невеликий мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до 5-8° - це буде найхолодніша ніч на тижні. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, коли до України прийде потепління. За його даними, наприкінці тижня температура повітря підвищиться на 2- 4°С. Зросте ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

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