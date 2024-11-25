Коли до України прийде потепління: прогноз синоптика

На території України поширюється холодне повітря з північних широт. Незначне потепління прогнозують ближче до вихідних.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його даними, наприкінці тижня температура повітря підвищиться на 2- 4°С. Зросте ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

Погода на сьогодні, 25 листопада

У понеділок під впливом антициклону на всій території країни опадів не очікується. Вранці у центральних та південних областях місцями можливий туман.

Вітер на південному сході північний, у західній частині південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вдень становитиме -2... +3 °С, на крайньому заході +3... +8 °С.

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Загалом синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів.

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