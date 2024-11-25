Когда в Украину придет потепление: прогноз синоптика

Уже в конце недели ожидается повышение температуры.

На территории Украины распространяется холодный воздух из северных широт. Незначительное потепление прогнозируют ближе к выходным.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в конце недели температура воздуха повысится на 2-4°С. Вырастет вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

Погода на сегодня, 25 ноября

В понедельник под влиянием антициклона по всей территории страны осадков не ожидается. Утром в центральных и южных областях местами возможен туман.

Ветер на юго-востоке северный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -2...+3°С, по крайнем западе +3...+8°С.

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В общем, синоптики отмечают, что этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, колеблется в пределах от +5 до -5 градусов.

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