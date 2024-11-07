Ученые бьют тревогу: 2024 год может стать самым жарким за всю историю

Исследователи спрогнозировали, что 2024 год, скорее всего, станет самым теплым в истории.

Вероятно, 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, считают ученые, основываясь на данных, свидетельствующих о рекордно высоких температурах и экстремальных климатических явлениях.

Об этом сообщило издание BBC.

По оценкам Европейской климатической службы, глобальные средние температуры превысят доиндустриальные уровни более чем на 1,5°C, что сделает в этом году первым, преодолевшем этот критический порог.

Изменения в температурном режиме планеты в основном обусловлены антропогенными факторами – деятельностью человека, в частности сжиганием ископаемых видов топлива. Хотя влияние природного явления Эль-Ниньо также играет свою роль, оно гораздо менее существенно.

Исследователи отмечают, что климатический кризис уже не является абстрактной угрозой, а стал реальностью, с которой человечество сталкивается каждый день. 2024 уже отличился экстремальными волнами жары, засухами, разрушительными пожарами, а также новыми рекордами выбросов парниковых газов и аномальными сезонами ураганов.

Исполнительный директор Королевского метеорологического общества Лиз Бентли заявила, что эти данные должны стать сигналом тревоги для всего мира. Она подчеркнула, что это еще одно суровое предупреждение, которое подчеркивает необходимость срочных действий на следующей климатической конференции COP29.

Напомним, Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник LignoSat

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