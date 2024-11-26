Армия РФ ударила по Сумам: что известно о "прилетах"

Пока не известно о травмированных.

Во вторник, 26 ноября, российские оккупанты ударили по Сумам. Вероятно, это была ракета.

Об этом сообщил секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

По его словам, российская армия попала по территории автостоянки, где расположено СТО. Информация о погибших и раненых пока нет, добавил чиновник.

"Помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств. На месте работают ГСЧС, представители Общества Красного Креста и полиция", – сообщил Артем Кобзарь.

Как сообщалось, около 13:00 в Сумах после взрывов загорелась многоэтажка. В Воздушных силах сообщали о пусках КАБов на регион. Кроме того, было предупреждение об угрозе баллистики.

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