Рекордное количество дронов над Украиной: в Тернополе – катастрофа

Такого еще не было.

Россияне снова массированно атаковали мирные города Украины своими дронами. В ночь на 26 ноября рашисты выпустили рекордное количество беспилотников – 188, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Тернополь остался без света и воды. Говорят, ситуация там самая сложная с самого начала полномасштабной войны. Кроме того, вражеские дроны натворили беды на Киевщине. Там повреждены жилые дома.

Все подробности ночной атаки читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Массированная атака

Накануне вечером и ночью 26 ноября, Россия вновь атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Враг начал атаку "Шахедами" ориентировочно с 19:00. А около 23:00 мониторинговые каналы сообщали о более чем 40 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины. Согласно прогнозам, в течение ночи ожидалась атака более 100 дронов.

Удар по Тернополю

И российские жестянки таки натворили беды. Во время массированной атаки окупантов взрывы прогремели в Тернополе. Мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram подтвердил атаку и призвал местных жителей находиться в укрытиях, а также не публиковать фото и видео работы ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела в городе был поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В Тернополе исчезло электроснабжение, а также возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации.

"К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция. В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы. Больше информации — впоследствии".

Около 6 утра 26 ноября мэр города Сергей Надал добавил, что в Тернополе продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. А еще в городе возобновляют работу пунктов обогрева. Отмечается, что из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь".

"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее".

Кроме того, в многоквартирных домах не будут работать лифты для полного восстановления электроснабжения в городе.

"Просьба к тернополянам не пользоваться в тех домах, где электричество есть. Могут быть перебои"

Сотрудники коммунального предприятия "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение в городе. Мэр отмечает, что, возможно, будет низкое давление. Он добавил, что в городе будут запускать генераторы.

Что с водой и теплом

По обновленной информации, в 7:00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе. Газоснабжение в городе обеспечивается в штатном режиме. Что касается теплоснабжения, то большинство котельных – функционируют. По словам Надала, при необходимости "их работа будет также поддерживаться генераторами". Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будут подавать в дома напрямую.

Образование и медучреждения

Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.

"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов".

Медицинские учреждения в Тернополе сегодня работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами. В то же время в Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.

"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта"

Пункты обогрева

В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они открылись с 8 утра по адресам:

"Ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (оказание социальных услуг), просп. Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко", Привокзальная площадь, 1 — вокзал станции "Тернополь", ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр"

Сетевые ограничения

А уже через час в Тернопольской области ввели сетевые ограничения. Все из-за ночной массированной атаки. Об этом говорится на Facebook-странице "Тернопольоблэнерго".

"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей."

Мэр города Сергей Надал в эфире "Киев 24" заявил, что сейчас в Тернополе самая плохая ситуация за время войны. Когда энергетикам удастся возобновить электроснабжение в городе – неизвестно. Вот так в период первых морозов и резкого понижения температуры россияне лишают нас света и тепла.

Атака на Киевщину

Но это еще не все. Оккупанты не оставляют желаний уничтожить как можно больше жилой инфраструктуры, чтобы украинцы остались без ничего. Этой ночью вражеские дроны кружили над Киевщиной. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА повреждены, в частности, частные и многоэтажные дома. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает атаки БпЛА на Киевщину каждую ночь. Сегодня ночью тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падения обломков сбитых враждебных целей. зафиксировано в 4 районах."

В полиции Киевщины уточнили, что по состоянию на 8:30 известно, что повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль – выбиты окна, двери, иссечены фасады. Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

Рекорд запущенных дронов

К слову, сегодня Россия обновила рекорд запущенных дронов. В ночь на 26 ноября Украину атаковали 188 беспилотников. Об этом сообщили в воздушных силах.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси.

Напомним, в ночь на 26 ноября армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и выпустила рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Силами ПВО уничтожено 76 дронов.

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