На Одещині оголосили підвищений рівень небезпеки

Через ускладнення погоди на Одещині оголосили І рівень небезпеки.

В Одеській області 27 листопада очікується густий туман, що змусило оголосити підвищений рівень небезпечності.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.

За прогнозами синоптиків, уночі та вранці видимість у регіоні може знижуватися до 200-500 метрів. Через ці погодні умови оголошено жовтий рівень небезпеки, який відповідає І рівню.

У вівторок в Одеській області буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується, проте вночі та вранці можливий туман. Швидкість вітру складе 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до 0°...-5°, а вдень підвищиться до +2°...+7°.

Для Одеси прогноз схожий: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0°...-2°, а вдень прогріється до +4°...+6°.

Синоптики повідомляють, що впродовж цього тижня погода на Одещині залишатиметься відносно стабільною. Значних опадів не прогнозується, хоча вночі можливі низькі температури. Це пояснюється поширенням холодного повітря з північних регіонів.

У першій половині тижня нічна температура становитиме -3°...-8°, а вдень – +2°...+7°. Пізніше очікується поступове підвищення: уночі до 0°...+5°, а вдень – до +5°...+10°. Температура морської води залишатиметься на рівні +9°...+10°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, коли до України прийде потепління. За його даними, наприкінці тижня температура повітря підвищиться на 2- 4°С. Зросте ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

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