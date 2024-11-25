Де в Україні вдарять морози: прогноз погоди на 26 листопада

На сході та заході очікуються опади.

Завтра, 26 листопада, в Україні ймовірна паморозь.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, опади у вигляді снігу та мокрого снігу пройдуть лише вночі на сході та ввечері у вівторок на крайньому заході України.

"Вже й паморозь з'явилася - красиве зимове метеорологічне явище. А так, у більшості наших областей переважатиме суха погода. У четвер очікується невелике потепління", - написала вона.

Температура повітря очікується найближчої ночі в межах -1...6°С, а на півночі до -6...9°С.

Завтра вдень в Україні прогнозують від -2°С до +4°С. На півдні буде у межах +3...6°С, а у західних областях +4...8°С.

У Києві 26 листопада опади малоймовірні, прогнозують сонце. Вночі у столиці обіцяють -3...6°С, вдень буде близько нуля.

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