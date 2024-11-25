Где в Украине ударят морозы: прогноз погоды на 26 ноября

На востоке и западе ожидаются осадки.

Завтра, 26 ноября, в Украине вероятна изморозь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки в виде снега и мокрого снега пройдут ночью на востоке и вечером во вторник на крайнем западе Украины.

"Уже изморозь появилась — красивое зимнее метеорологическое явление. А так, в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода. В четверг ожидается небольшое потепление", — написала она.

Температура воздуха ожидается в ближайшую ночь в пределах -1...6°С, а на севере до -6...9°С.

Завтра днем в Украине прогнозируют от -2 до +4°С. На юге будет в пределах +3...6°С, а в западных областях +4...8°С.

В Киеве 26 ноября осадки маловероятны, прогнозируют солнце. Ночью в столице обещают -3...6°С, днем будет около нуля.

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