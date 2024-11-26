Морози накриють Україну: де буде найхолодніше

Однак, снігу та дощів в Україні на новому робочому тижні стане менше. Але не варто чекати, що температура "поповзе" вгору – зима продовжить брати своє. Погода не втомлюється підносити сюрпризи, а синоптики дивують прогнозами: тепер сезони вже не будуть колишніми, і варто забути про їхні звичні характерні прикмети. Яка буде погода у вівторок 26 листопада та яким обіцяє бути перший місяць зими?

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Синоптична картинка

В Укргідрометцентрі попередили українців про морози, сніг та ожеледицю на початку тижня. З настанням останнього тижня осені погода в Україні стає типово зимовою. У вівторок, 26 листопада, в країні очікуються суттєві температурні коливання та подекуди складні погодні умови. На більшій частині території України очікується суха погода, однак вдень на крайньому сході та в Криму можливий невеликий мокрий сніг. Сніг із дощем імовірний у трьох областях: на Закарпатті; у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Найхолодніше вночі буде в Чернігівській та Сумській областях, до -7 градусів, і в Києві - до -6 градусів. "Мінус" у межах -5 покажуть термометри в Черкаській та Кіровоградській областях. Нічний мороз імовірний і на півдні. Вдень максимальні +5 очікуються у Львівській області, навіть на півдні буде вдень до +4 градусів. Найхолодніше вдень буде на півночі, у Чернігівській та Сумській областях, до -3. У Києві погода втримається така, як і днем раніше: буде без опадів, вночі -4...-6, вдень -1...+1 градусів.

Погода у Києві

Цього тижня у Києві очікується похмура погода. У більшості днів опадів не передбачається, проте інколи падатиме сніг. У вівторок, 26 листопада, опадів не прогнозують, зранку ясно, ввечері небо вкриють хмари. Стовпчики термометра покажуть вночі -3°C й до +1°C вдень. В середу, 27 листопада, у Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Зранку температура становитиме -5°C. Вдень повітря прогріється до +1°C. Місцями пройде невеликий сніг. В четвер, 28 листопада, вночі потеплішає до 0°. Зранку небо у Києві буде вкрите хмарами, вдень проясниться. Опадів не передбачається, стовпчики термометра покажуть +3°C. П'ятниця, 29 листопада, у столиці мине без опадів, погода буде хмарною, віятиме південно-східний вітер. Протягом дня буде 0°C й до +2°C вдень. У суботу, 30 листопада, опадів не очікується, небо затягнеться хмарами на цілий день. Температура повітря становитиме від 0°C до +2°C. В неділю, 1 грудня, похолоднішає. В перший день зими сніг не прогнозують, а температура прогріється лише до -1°C.

Листопад 2024: якою була погода

Нагадаємо, що у першій декаді листопада на заході спостерігалася дещо холодніша погода, лише у перші дні декади тут було дуже тепло як для початку листопада. Надалі, через атмосферний фронт, погода змінилась - температура знизилась і відмічалися сильні пориви вітру. У більшості днів середні добові температури повітря були близькими до норми або дещо нижчими від неї. У найбільш холодні дні температура повітря були нижчою за норму на 4-5 градусів, в окремих районах на заході - навіть на 6-8 градусів. Через антициклон упродовж декади було сухо, лише в окремих районах північно-східних та Одеської областей пройшли незначні опади. 3-5 листопада, а на півдні — 8-10 листопада, відбувся перехід середньої добової температури повітря через +5 градусів у бік похолодання, почався період "передзим’я". Такі строки закінчення осені виявилися близькими до середніх багаторічних показників. У більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалась від показників вищих за норму до слабких нічних морозів. На сході було тепло, середня температура в цей період відповідала початку листопада, на заході була дещо нижчою від норми. В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася - спостерігалися опади, іноді значні, — дощ, мокрий сніг та сніг, пориви вітру до 15-23 м/с. Місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Осінь каже: "До побачення"

Осінь уже каже нам: “До побачення”, тому прогноз погоди на грудень 2024 в Україні все більше і більше цікавить українців. Вже кілька років поспіль зима в Україні відносно тепла, без великих заметів снігу. Цьогорічна зима буде схожою на попередні. Кандидатка географічних наук Віра Балабух раніше розповідала, що зима 2024-2025 буде теплою. За три зимові місяці в Україні будуть періоди сильних холодів, але це буде короткотривале явище. Погода у грудні 2024 буде на кілька градусів теплішою, ніж минулого грудня. Більшість днів температура повітря коливатиметься навколо 0°C, а вночі опускатиметься на невеликі мінусові значення. Вдень температура все ще матиме плюсові показники, хоч і невисокі. За словами Віри Балабух, торішня зима була в середньому на 1,5 градуса теплішою, ніж тридцять років тому — так Україна відчуває глобальне потепління, в якому вчені звинувачують промислову діяльність людини. Парникових газів стає дедалі більше, тому чекати на повернення до старого не доводиться.

"До кінця століття температура підніметься на 2,5-5 градусів, і українцям, схоже, взагалі доведеться забути, як виглядає сніг"

Тож і 2025 рік демонструватиме саму цю тенденцію — збільшення зимових температур.

"Однак інколи ми все ж відчуватимемо короткострокові періоди звичних нам холодів, до яких призведе арктичне повітря"

Саме воно приносить цей несподіваний, а часом і досить значний "мінус". Та на рясні снігопади чекати не доводиться. Якщо опади й будуть, то вони пройдуть у вигляді мокрого снігу, який швидко розтане або ще гірше — проллються на нас зимовим дощем. Тож очікувати морозної та снігової зими у 2025 році не варто.

Прогноз на зиму по місяцях

За інформацією портал Wisemeteo зима 2024-2025 років також буде теплішою, ніж зазвичай, а опади частіше випадатимуть у вигляді дощів.

"Зима прийде 2 грудня, коли позначка все ж опуститься до 1 градусу морозу"

У найтепліші дні грудня та в лютого температура сягатиме 13 градусів тепла — нечувані раніше показники.

"Траплятимуться й холодні дні, рекордом стане січень, коли повітря на короткий час охолоне до мінус 17 вночі"

Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, але, за прогнозами, вони не будуть сильними. А от небо захмарюватиметься доволі часто — і нам доведеться звикати до похмурої "європейської" зими. Загалом грудень більше нагадуватиме колишній листопад: вдень і вночі температура відходитиме від нуля лише на кілька градусів в обидва боки. На Новий рік прогнозують від +4 до +8, дощитиме. У січні кілька днів стовпчики термометра покажуть -6-8 градусів, але здебільшого легкий мороз приходитиме лише вночі. Вдень на нас чекають невеликі температурні гойдалки: від +4 до -3. Лютий також не виправдає свою назву і буде м’яким. А після 15 лютого навіть поверне на весну, стовпчик поповзе вгору. Зменшиться кількість захмарених днів, частіше виглядатиме сонце. Температура зберігатиметься на рівні від + 3 до -5 (вночі). Чи виправдаються довгострокові прогнози — покаже зима, тож час поставитися до неї серйозно, не чекати на її поблажливість і запастися теплими речами.

Чим здивує столицю грудень

За прогнозом порталу Wisemeteo, перший місяць зими цілком виправдовуватиме тезу синоптиків про поступове глобальне потепління. Погода буде на межі осінньої та зимової, і тим, хто чекає бадьорого морозу та пухнастих снігових пейзажів, доведеться набратися терпіння до початку січня. Загалом погода в грудні у Києві буде похмурою та більше нагадуватиме типовий листопад. Сонце визиратиме з-за хмар хіба що перед Новим роком. А температура коливатиметься в межах від 8 градусів тепла до 3 зі знаком мінус вдень, а у найхолодніші ночі не опускатиметься нижче 5 градусів морозу. Проте й у такого прогнозу є суттєві переваги: навіть в будинках, де батареї гріють не на повну, збережеться тепло. А у тих, хто опалює житло індивідуально, з’явиться шанс дещо зекономити на оплаті. Перші десять днів грудня збережеться сира прохолодна погода з доволі частими, але слабкими опадами у вигляді дощу зі снігом, чи снігу. 8, 9, 10 грудня очікується невеликий температурний стрибок до 8-11 градусів тепла. На жаль, синоптики на цей період не прогнозують жодного сонячного дня. Друга декада місяця, з 11 по 20 грудня, демонструватиме помірне зниження температури. Вдень від 4 зі знаком плюс до нуля градусів. Вночі максимум мінус 3. Опади, які випадуть у цей період, найімовірніше, будуть у вигляді дощу. Тож парасолька та плащ, а не пуховик чи шуба стануть у пригоді на екваторі грудня. Різдвяні та передноворічні дні нарешті принесуть морози, щоправда, здебільшого нічні, в деякі дні — до мінус 5. І Святвечір, і Різдво, і переддень Нового року обіцяють невеликі опади, мало сонця і денну температуру на рівні нуля градусів: ніби зима і досі вагається, чи вступати їй у свої права. Загалом грудень у столиці буде навіть тепліший, ніж минулого року. А кияни зможуть відчути себе повною мірою європейцями, адже Західна Європа давно живе в умовах більш м’якого та вологого клімату. Та нехай похмура погода надворі не завадить нам реалізувати власні плани та щодня знаходити позитив і тепло.

Раніше йшлося про те, що завтра, 26 листопада, в Україні ймовірна паморозь. За даними синоптикині Наталки Діденко, опади у вигляді снігу та мокрого снігу пройдуть лише вночі на сході та ввечері у вівторок на крайньому заході України

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