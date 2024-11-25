Погода в Україні різко зміниться: готуйтеся до снігу та морозів

Україну засипало снігом. Утім, вже від 25 листопада погода різко зміниться.

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Минулий тиждень вже фактично всі українці побачили перший сніг. Є регіони, які добряче засипало.

Втім, уже від понеділка, 25 листопада, повсюди очікується аномально холодна погода, прогнозують синоптики. Найбільш холодно буде на заході та півночі.

Але вже з’явилися і перші прогнози на грудень. В останні роки зими в Україні були відносно теплими і м'якими з невеликою кількістю опадів і днів з низькою температурою.

Прийдешня зима, за попередніми прогнозами, не стане винятком, адже в перший місяць зими 2024-2025 очікуються аномально високі температурні показники. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології "Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України" Віра Балабух.

З її слів, зима 2024-2025 буде теплою. Синоптики прогнозують періоди сильних холодів, але вони будуть короткотривалими.

Грудень 2024 року буде теплішим у порівнянні з попереднім роком. Середньодобова температура становитиме близько 0 градусів Цельсія, з незначними нічними заморозками. Денні температури переважно будуть зі знаком "+" на рівні 1-5°C тепла.

Початок грудня буде відносно теплим - температура повітря вдень становитиме від +3°C до +6°C, але вночі термометри падатимуть до -4°C (у Карпатах буде на кілька градусів холодніше).

У період значного потепління від 7 до 10 грудня температура буде найвищою — аж до +8°C у південних областях.

Після 12 грудня в Україні помітно похолодає, особливо в північний та західних областях.

У кінці грудня очікуються дощі та сніг, але до Нового року їхня кількість зменшиться.

"Ми бачимо, що протягом останніх років зими у нас стали значно теплішими, ніж були у 60-80-х роках. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялась на градуси 3. І якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це +5 градусів і це температура така, яка спостерігається, як у кінці листопада. Ми вважаємо, що це непогано і ми можемо пережити цю зиму. Але це не значить, що взимку буде настільки тепло. Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими", - сказала вона.

Чи буде морозним перший місяць зими в Україні – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

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