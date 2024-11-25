Погода в Украине резко изменится: готовьтесь к снегу и морозам

Украину засыпало снегом. Впрочем, уже с 25 ноября погода резко изменится.

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На прошлой неделе уже фактически все украинцы увидели первый снег. Есть регионы, которые сильно засыпало.

Впрочем, уже с понедельника, 25 ноября, повсюду ожидается аномально холодная погода, прогнозируют синоптики. Наиболее холодно будет на западе и севере.

Но уже появились и первые прогнозы на декабрь. В последние годы зимы в Украине были относительно теплыми и мягкими с небольшим количеством осадков и днем с низкой температурой.

Грядущая зима, по предварительным прогнозам, не станет исключением, ведь в первый месяц зимы 2024-2025 ожидаются аномально высокие температурные показатели. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии "Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины" Вера Балабух.

По ее словам, зима 2024-2025 будет теплой. Синоптики прогнозируют периоды сильных холодов, но они будут кратковременными.

Декабрь 2024 будет теплее по сравнению с предыдущим годом. Среднесуточная температура составит около 0 градусов Цельсия с незначительными ночными заморозками. Дневные температуры предпочтительно со знаком "+" на уровне 1-5°C тепла.

Начало декабря будет относительно теплым — температура воздуха будет днем от +3°C до +6°C, но ночью термометры будут падать до -4°C (в Карпатах будет на несколько градусов холоднее).

В период значительного потепления с 7 по 10 декабря температура будет самой высокой — вплоть до +8°C в южных областях.

После 12 декабря в Украине заметно похолодает, особенно в северных и западных областях.

В конце декабря ожидаются дожди и снег, но к Новому году их количество уменьшится.

"Мы видим, что в течение последних лет зимы у нас стали значительно теплее, чем были в 60-80-х годах. Особенно теплым стал месяц январь. Там температура поднялась на градуса 3. И если мы ожидаем в этом году, что он будет еще на 2 градуса выше, то это +5 градусов и это температура, которая наблюдается, как в конце ноября. Мы считаем, что это неплохо и мы можем. пережить эту зиму. Но это не значит, что зимой будет настолько тепло.

Будет ли морозный первый месяц зимы в Украине – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

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