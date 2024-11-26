Вся у лелітках і камінні: бразильська акторка у розкішному образі від Elie Saab сяяла на церемонії

Бразильська акторка Ісадора Круз відвідала 52-у церемонію вручення міжнародної премії Emmy Awards, яка відублася у Нью-Йоркському Hilton Midtown.

На червоній доріжці вона сяяла у розкішному аутфіті. На Круз була бежева сукня-бюстьє із прозорою спідницею від Elie Saab, розшита лелітками, бісером і камінням. Лук вона доповнила такою самою накидкою. Взута Ісадора була у бежеві босоніжки на високій платформі і підборах.

Ісадора Круз / Фото: Associated Press

Аутфіт акторка доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, бежевим манікюром, елегантними сережками з камінням і діамантовими браслетом і каблучкою.

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