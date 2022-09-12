Скільки можна зберігати м'ясо в холодильнику та в морозильній камері

Як зберігати м'ясо? Здається, відповідь дуже проста: покласти його в морозильну камеру. Однак, мало хто задумується, скільки можна зберігати м'ясо в морозильній камері та холодильнику, за якої температури це робити? Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.
Види м'ясних продуктів, які можна зберігати в холодильнику і морозильній камері
Найпопулярнішими серед українців видами м'яса є:
- яловичина;
- свинина;
- курятина, індичка, качка;
- баранина;
- кролик.
Також, часто купуються різноманітні субпродукти - нирки, сердця, печінка.
Щоб зрозуміти, скільки і за якої температури можна зберігати м'ясо, варто звернути увагу на те, який це саме вид м'ясного продукту.
Терміни зберігання м'яса в морозильній камері
Вони варіюються також в залежності від того, як саме м'ясний продукт був оброблений перед зберіганням.
Оброблене м'ясо зберігається:
- сосиски, м'ясні делікатеси, хот-доги - не більше 1-2 місяців;
- бекон - 1 місяць;
- котлети для гамбургерів - від 3 до 4 місяців.
Якщо ви попередньо зварили м'ясо, його можна спокійно заморожувати на 2-6 місяців, лише варені курячі нагетси зберігаються в морозильній камері не більше 1-3 місяців.
Скільки можна зберігати в морозильній камері цілі шматки м'яса:
- стейк - 6-12 місяців;
- печеня - 4-22 місяців;
- відбивні - 4-6 місяців.
Домашня птиця зберігається в залежності від розміру:
- ціла індичка чи курка - 1 рік;
- шматочки курячого м'яса або індички - не більше 9 місяців.
Шматки свинини чи яловичини можна зберігати в залежності від температурного режиму морозильної камери:
- 3-4 місяці за температури від - 10 до -8° C;
- 4-8 місяців за температури від -18 до -10° C;
- 10-12 місяців за температури від -24 до -18° C.
Скільки можна зберігати м'ясо в холодильнику
Якщо через будь-які причини ви не можете покласти м'ясо в морозильну камеру, можна зберігати його в холодильнику. Однак, терміни в цьомцу випадку значно скорочуються.
Куряче м'ясо можна зберігати до чотирьох діб, однак тут варто звернути увагу на температурний режим:
- 24 години за температури від +7 до +10° C;
- близько 48 годин за температури від + 4 до +7° C;
- три доби за температури від 0 до +4° C;
- чотири доби за температури від -4 до 0° C.
Свинину та яловичину також можна зберігати в холодильнику, якщо у вас немає можливості покласти м'ясо в морозильну камеру. Тут термін зберігання також залежатиме від температури:
- не більше 12 годин за температури від +5 до +7° C;
- до одної доби за температури від 0 до +7° C;
- до двох діб за температури від -3 до 0° C.
Якщо ви хочете надовше зберегти охолоджену курячу тушку в холодильнику, рекомендується спершу вийняти з неї всі кістки. М'ясо починає псуватися саме від кістки. Тому, якщо її вийняти, продукт довше буде залишатися свіжим за правильно вставноленої температури.
А якщо вам потрібно зберегти свинину чи яловичину, краще залишити великий шматок м'яса, не розрізаючи його. Так продукт буде зберігатися довше та краще.