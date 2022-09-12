Скільки можна зберігати м'ясо в холодильнику та в морозильній камері

Як зберігати м'ясо? Здається, відповідь дуже проста: покласти його в морозильну камеру. Однак, мало хто задумується, скільки можна зберігати м'ясо в морозильній камері та холодильнику, за якої температури це робити? Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Види м'ясних продуктів, які можна зберігати в холодильнику і морозильній камері

Найпопулярнішими серед українців видами м'яса є:

яловичина;

свинина;

курятина, індичка, качка;

баранина;

кролик.

Також, часто купуються різноманітні субпродукти - нирки, сердця, печінка.

Щоб зрозуміти, скільки і за якої температури можна зберігати м'ясо, варто звернути увагу на те, який це саме вид м'ясного продукту.

Терміни зберігання м'яса в морозильній камері

Вони варіюються також в залежності від того, як саме м'ясний продукт був оброблений перед зберіганням.

Оброблене м'ясо зберігається:

сосиски, м'ясні делікатеси, хот-доги - не більше 1-2 місяців;

бекон - 1 місяць;

котлети для гамбургерів - від 3 до 4 місяців.

Якщо ви попередньо зварили м'ясо, його можна спокійно заморожувати на 2-6 місяців, лише варені курячі нагетси зберігаються в морозильній камері не більше 1-3 місяців.

Скільки можна зберігати в морозильній камері цілі шматки м'яса:

стейк - 6-12 місяців;

печеня - 4-22 місяців;

відбивні - 4-6 місяців.

Домашня птиця зберігається в залежності від розміру:

ціла індичка чи курка - 1 рік;

шматочки курячого м'яса або індички - не більше 9 місяців.

Шматки свинини чи яловичини можна зберігати в залежності від температурного режиму морозильної камери:

3-4 місяці за температури від - 10 до -8° C;

4-8 місяців за температури від -18 до -10° C;

10-12 місяців за температури від -24 до -18° C.

Скільки можна зберігати м'ясо в холодильнику

Скільки можна зберігати м'ясо в холодильнику / Фото: pixabay.com

Якщо через будь-які причини ви не можете покласти м'ясо в морозильну камеру, можна зберігати його в холодильнику. Однак, терміни в цьомцу випадку значно скорочуються.

Куряче м'ясо можна зберігати до чотирьох діб, однак тут варто звернути увагу на температурний режим:

24 години за температури від +7 до +10° C;

близько 48 годин за температури від + 4 до +7° C;

три доби за температури від 0 до +4° C;

чотири доби за температури від -4 до 0° C.

Свинину та яловичину також можна зберігати в холодильнику, якщо у вас немає можливості покласти м'ясо в морозильну камеру. Тут термін зберігання також залежатиме від температури:

не більше 12 годин за температури від +5 до +7° C;

до одної доби за температури від 0 до +7° C;

до двох діб за температури від -3 до 0° C.

Якщо ви хочете надовше зберегти охолоджену курячу тушку в холодильнику, рекомендується спершу вийняти з неї всі кістки. М'ясо починає псуватися саме від кістки. Тому, якщо її вийняти, продукт довше буде залишатися свіжим за правильно вставноленої температури.

А якщо вам потрібно зберегти свинину чи яловичину, краще залишити великий шматок м'яса, не розрізаючи його. Так продукт буде зберігатися довше та краще.