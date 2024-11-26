Чи має право Україна завдавати ударів вглиб РФ: у НАТО зробили заяву

У НАТО заявили, що позиція нового генсека Альянсу Марка Рютте по цьому питанню така сама, яку раніше озвучував Столтенберг.

Чинний генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає союзників зняти чи послабити обмеження на удари України західною зброєю по території Росії.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника генсека НАТО Боріс Рюге під час парламентської асамблеї НАТО 25 листопад, передає "Голос Америки".

За словами заступника, позиція Марка Рютте по цьому питанню така сама, яку раніше озвучував Столтенберг.

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"Марк Рютте з часів, коли він зайняв офіс генсека НАТО, закликав союзників зняти обмеження”, – говорить Рюге. Він пояснив, що дозвіл на удари по РФ ухвалюють союзники на національного рівні. Водночас в НАТО наголошують, що Київ обороняється відповідно до статті 51 статуту ООН, і боротьба України не обмежена її власною територією.

"Тож Україна має право завдавати ударів всередині Росії, і генеральний секретар, так само як і його попередник, неодноразово закликали союзників переглянути ці обмеження, зняти їх чи послабити, щоб Україна могла продовжувати залишатись у боротьбі, боротись з російською агресією", – запевнив Рюге.

Також він звернув увагу на небезпеку розширення війни, говорячи про те, як Китай, Іран і особливо КНДР допомагають Росії.

"Північна Корея зараз надсилає війська воювати проти України. Це дуже небезпечний розвиток, розширення війни. І якщо ви зараз говорите про ескалацію, то це і є ескалація. Дрони зроблені Іраном вбивають українських чоловіків, жінок і дітей кожен день. Китай став важливим фактором у цій війні. Він живить російську військову машину компонентами для російської зброї, оснащенням та сировиною", – говорить високопосадовець НАТО.

Коментуючи ймовірність тренування українських військових західними інструкторами на території України, він відповів, що союзники відмовились від цієї ідеї, зважаючи на ризики можливих наслідків для всього Альянсу.

Нагадаємо, що Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по території РФ.

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