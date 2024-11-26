Вправе ли Украина наносить удары вглубь РФ: в НАТО сделали заявление

В НАТО заявили, что позиция нового генсека Альянса Марка Рютте по этому вопросу такая же, какую ранее озвучивал Столтенберг.

Действующий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает союзников снять или ослабить ограничения на удары Украины западным оружием по территории России.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Рюге во время парламентской ассамблеи НАТО 25 ноября, передает "Голос Америки".

По словам заместителя, позиция Марка Рютте по этому вопросу такая же, какую раньше озвучивал Столтенберг.

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"Марк Рютте со времен, когда он занял офис генсека НАТО, призвал союзников снять ограничения", – говорит Рюге. Он пояснил, что разрешение на удары по РФ принимают союзники на национальном уровне. В то же время в НАТО подчеркивают, что Киев обороняется в соответствии со статьей 51 устава ООН и борьба Украины не ограничена ее собственной территорией.

"Поэтому Украина имеет право наносить удары внутри России, и генеральный секретарь, так же как и его предшественник, неоднократно призывали союзников пересмотреть эти ограничения, снять их или ослабить, чтобы Украина могла продолжать оставаться в борьбе, бороться с российской агрессией", — заверил Рюге. .

Также он обратил внимание на опасность расширения войны, говоря о том, как Китай, Иран и особенно КНДР помогают России.

"Северная Корея сейчас присылает войска воевать против Украины. Это очень опасное развитие, расширение войны. И если вы сейчас говорите об эскалации, то это и есть эскалация. Дроны, сделанные Ираном, убивают украинских мужчин, женщин и детей каждый день. Китай стал важным фактором в эскалации. этой войне. Он питает российскую военную машину компонентами для российского оружия, оснащением и сырьем", – говорит чиновник НАТО.

Комментируя вероятность тренировки украинских военных западными инструкторами на территории Украины, он ответил, что союзники отказались от этой идеи ввиду риска возможных последствий для всего Альянса.

Напомним, что Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ избивать ракетами ATACMS по территории РФ.

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