Путин готовится к войне с НАТО: Die Welt назвало сроки начала

Служба безопасности Литвы оценивает, что Россия готовится к длительной конфронтации с Альянсом. И Путин использует для этого весь инструмент своих спецслужб.

Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО. Однако эксперты не ожидают вооруженного нападения на страны Альянса в течение ближайших 7-10 лет.

Об этом говорится в статье издания Die Welt.

Политики, военные и разведчики в Лондоне, Стокгольме, Вене и Берлине задумываются над вопросом, удовлетворится ли президент России Владимир Путин достижениями в Украине. Если нет, то какими будут его следующие шаги? В частности, это беспокоит страны, которые могут стать следующими, например Литву.

Угроза для Литвы

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"Режим хочет возвращения Российской империи. Сюда также входят страны Балтии, Украина и Польша. Путин также нацеливается на часть Финляндии", – предупредил Дариус Яунишкис, девять лет возглавлявший службу безопасности Литвы.

Согласно отчету спецслужбы, РФ готовится к продолжительной конфронтации с НАТО, в частности, через попытоки дестабилизировать западные общества и через подрыв поддержки Украины.

"Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram", – сообщил Яунишкис.

Страна-агрессор также пытается через фейки сорвать создание бригады Бундесвера в Литве. К примеру, россияне распространяют информацию о том, что "немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву". Яунишкис отметил, что Москва активно препятствует проекту. Литовские спецслужбы поддерживают связь с немецкими коллегами по противодействию.

Угроза для Балтийского региона

Потенциальная зона конфронтации – Балтийское море. Такое мнение высказал эксперт по российским вопросам Герхард Манготт:

"Российские военные самолеты часто выключают транспондеры, что заставляет истребители НАТО подниматься на перехват. Это может привести к ошибочным инцидентам, которые, хотя и не повлекут за собой войну, могут вызвать выборочные конфронтации".

В фокусе – два места: Нарва в Эстонии, где 95% населения являются этническими россиянами, и Сувалкский коридор, который может стать путем для соединения российских войск в Калининграде с Беларусью.

Когда может начаться война РФ с НАТО?

"Я не ожидаю вооруженного нападения России на страны НАТО в течение ближайших семи-десяти лет. Ее военный потенциал сейчас ослаблен", – озвучил свою оценку Манготт.

Россия стала гораздо опаснее, чем поздний Советский Союз, считает автор книги "Нападение Путина на Германию" Арндт Фрейтаг фон Лорингховен. Он отмечает важность активной борьбы с дезинформацией. Так, пример эффективного противодействия российскому влиянию показывают Франция и Швеция. Они создают оперативные группы, публикуют имена ответственных за дезинформацию, блокируют каналы.

Швеция в 2022 году основала "Агентство психологической защиты", а Франция — агентство Viginum в ответ на российское вмешательство на выборах президента в 2017 году.

Эксперты оценивают, что европейские страны должны быть готовы к более активному противодействию российскому влиянию. Это подразумевает как оперативную реакцию на угрозы, так и стратегическое укрепление информационной и кибербезопасности.

Напомним, по мнению военных экспертов, Россия могла бы оккупировать Латвию и часть Литвы за 10 дней. Столько времени потребуется НАТО, чтобы применить пятую статью устава и защитить страны Балтии.

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