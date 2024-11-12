В Минобороны рассказали, чем Украина может быть полезна НАТО

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко рассказал, что Украина готова способствовать трансформации НАТО и поделиться уникальным боевым опытом со странами Альянса.

Об этом он сообщил на форуме "Via Carpatia 2024" в эфире "Эспрессо".

Он привел шесть стратегических уроков НАТО. Первый из них – это привлечение дополнительного личного состава. Пока известно о планировании восьми боевых групп в восточноевропейских странах.

"На сегодня мы уже имеем 4 из них в трех балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва и Польша). Еще 4 боевые группы планируется разместить в Венгрии, Словакии и Румынии. Украина могла бы присоединиться к этому процессу, в частности, украинские сержанты и офицеры могли бы учиться опыту стран Балтии и Польши в размещении сил НАТО на территории других стран. Это включает изучение правовой базы, логистической поддержки и тому подобное. В этом направлении мы активно работаем над концепцией поддержки стран, которые принимают силы НАТО, чтобы подготовить Украину к возможному присоединению", - сказал Коваленко.

По его словам, второй полезный урок для НАТО и ЕС – это развитие дистанционного наблюдения с воздуха: "НАТО приняло решение разместить системы АВАКС в Румынии и Польше, и в этом контексте Украина может сыграть важную роль в размещении этих сил и средств, которые мы получим от наших шведских партнеров".

Третий урок касается контроля воздушного пространства.

"Я сам был украинским офицером, который учился в 2003-2004 годах в Эстонии, где мы принимали участие в учениях в Зокняй и Шауляй. Тогда мы изучали возможности размещения воздушных сил на территории Литвы. Сейчас в странах Балтии действуют миссии по охране воздушного пространства в Эстонии и Литве и Украине могла бы оказать помощь в обмене данными с нашими существующими или будущими флотами, такими как F-16", — рассказал Коваленко.

Четвертый урок – скоординированные силы обороны. Это один из самых важных уроков НАТО, говорит Коваленко.

"НАТО активно изучает стратегию обороны от ракет и воздушных угроз, и мы работаем над интеграцией будущих систем ПВО", — отметил он.

Пятый урок – способность наносить удары на больших дистанциях. Украина не только принимает помощь от НАТО, но может предоставлять ценные данные и свои платформы для использования ракет НАТО. А последний урок – борьба с кибер- и информационными угрозами. Мы активно сотрудничаем с Таллинским центром кибербезопасности и центром обучения в Риге", — резюмировал Геннадий Коваленко.

Напомним, ранее Стив Пайфер, помощник госсекретаря США по Европе (2000-2004 гг.) заявил, что Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году отношения с которым она строила почти 30 лет.

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