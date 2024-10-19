Россия оккупирует Латвию и часть Литвы за 10 дней – BILD

Это самый плохой сценарий, которого можно избежать, если усилить оборону и улучшить механизм реагирования НАТО на чрезвычайные ситуации.

По мнению военных экспертов, НАТО потребуется не меньше 10 дней, чтобы применить пятую статью устава Альянса и встать на защиту стран Балтии в случае вторжения российской армии.

Об этом пишет BILD.

Центр военных действий нового поколения (Center on New Generation Warfare) разработал симуляцию, которая описывает возможное нападение России на восточный фланг НАТО в 2027 году.

"В этой компьютерной военной "игре" приняли участие бывшие высокопоставленные военные, включая генералов США Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. Целью симуляции было моделирование и анализ реакции НАТО на гипотетическое наступление России, чтобы лучше понять возможности альянса и выработать стратегии защиты стран Балтии", – пишет издание.

По мнению военных, фронтальная атака России на восточный фланг Альянса в ближайшие три года – это один из самых опасных и наиболее вероятных сценариев для стран Балтии. При этом ключевую роль в обороне Литвы, Латвии и Эстонии, вероятно, будут играть вооруженные силы Германии.

На данный в Литве дислоцированы всего 800 немецких солдат в составе "боевой группы eFP" НАТО. Однако, Альянс планирует за три года увеличить контингент до 5 тысяч, в распоряжении которых будет 44 танка Leopard 2.

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Но симуляция рассматривала возможное развитие событий до 2027 года, учитывая существующие сегодня возможности реагирования НАТО и текущий контингент сил Альянса на восточном фланге.

"Согласно сценарию, в худшем развитии событий прошло бы десять дней, прежде чем страны НАТО задействовали бы статью 5 о коллективной защите Альянса и направили подкрепление в пострадавшие страны Балтии и к дислоцированным там войскам бундесвера. Это десять дней, в течение которых страны Балтии остались бы без внешней помощи до вмешательства Польши и других союзников", – отмечает BILD.

Согласно сценарию, Россия за 4 дня оккупирует Латвию, а затем атакует Литву с трех направлений – со стороны оккупированной Латвии, из Беларуси и Калининграда. Литва и её союзники будут вынуждены отступать.

К концу десятидневного сражения литовские силы в смоделированных событиях потеряли 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат. Потери России оказались значительно выше: 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 погибших.

Авторы исследования отметили, что при таком развитии событий к концу десятого дня Литва "будет опустошена и частично оккупирована". По мнению экспертов, этого худшего сценария можно избежать, если увеличить оборонный бюджет стран-членов НАТО до 4% ВВП и развернуть больше сил на восточных границах Альянса, увеличив их потенциал боевыми вертолетами Apache. Но главная проблема, которую предстоит решить командованию НАТО, заключается в разработке механизма молниеносного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, Польша и страны Балтии обсудили стратегию на случай нападения РФ. В случає вторжения российской армии союзники обещают немедленно ударить по Санкт-Петербургу, не дожидаясь коллективного решения НАТО.

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