Конфликт между бездомными: в Днепре произошло убийство из-за ревности

За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет за решеткой.
25 ноября правоохранители получили информацию об обнаружении тела мужчины с многочисленными телесными повреждениями в заброшенном здании в Центральном районе Днепра. В течение нескольких часов оперативники криминальной полиции Днепровского РУП установили и задержали причастного к преступлению 52-летнего мужчину.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Во время конфликта нападающий сначала избил пострадавшего деревянной палкой, а затем взял в руки кирпич и еще несколько раз ударил его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что конфликт между бездомными возник из-за ревности к женщине. Орудие преступления правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 26 ноября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в одной из столичных гостиниц произошла стрельба, в результате которой один человек погиб на месте.
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