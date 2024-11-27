Брат против брата: в Павлограде произошло жуткое убийство

От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

Событие произошло 24 ноября в одной из квартир многоэтажки по ул. Западнодонбасская. Как установили полицейские, мужчины проживали вместе.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В ходе возникшего конфликта злоумышленник кулаком в голову ударил потерпевшего. От удара мужчина упал на пол, а нападающий пошел спать в другую комнату и, когда проснулся, скрылся с места преступления.

Оперативники криминальной полиции Павлоградского РУП разыскали братоубийцу и задержали его.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, четыре человека, в том числе подросток, погибли в понедельник в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области, отравившись угарным газом.

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