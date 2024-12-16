Путин сделал новое заявление о своем "Орешнике"

Диктатор дал понять, что удар по территории Украины – далеко не последний.

В России планируют в ближайшее время наладить серийное производство комплекса "Орешник".

Об этом заявил диктатор Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

"Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. Использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано", – сказал Путин.

Напомним:

21 ноября российские войска нанесли по Днепру ракетный удар с использованием новой ракеты. Как заявил тогда Путин, удар был нанесен "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" средней дальности "Орешник". Российский президент назвал этот удар "успешным испытанием" новой ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Путина, подчеркнул, что российскому президенту "окончание этой войны не нужно", более того – он "хочет не дать еще и другим закончить эту войну".

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента (избранного президента США – ред.) Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну", – сказал Зеленский.

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