Розвиток атомної та розподіленої генерації – пріоритет України, – нардеп

Україна має одночасно розвивати і атомну, і розподілену генерацію, не роблячи вибір між ними. Це ключ до стабільної енергосистеми, яка зможе відповідати як на сучасні виклики, так і на потреби відновлення після війни. Таку позицію озвучив народний депутат Сергій Нагорняк, закликавши Верховну Раду підтримати законопроєкт про добудову 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

За словами депутата, обговорення майбутнього енергосистеми України зводяться до різних підходів: деякі політики акцентують увагу на розподіленій генерації, включно з мобільними газовими станціями, щоб підвищити стійкість до атак. Проте це не виключає необхідності в атомній енергетиці, яка забезпечує базову генерацію.

“Ми не обираємо – ми будуємо все. І це критично важливо. Законопроєкт про добудову атомних блоків Хмельницької АЕС потрібно прийняти зараз, бо після війни буде пізно. У мирний час жодна розподілена генерація не зможе забезпечити потреби промисловості. А якщо й зможе, то це буде настільки дорого, що наша промисловість стане неконкурентноздатною”, – наголосив Нагорняк.

Він підкреслив, що добудова атомних блоків стане основою для стабільного виробництва електроенергії, необхідного для відновлення промисловості. Паралельно Україна має розвивати розподілену генерацію, яка зробить енергосистему більш адаптивною до сучасних викликів.

“Будівництво мобільних станцій і розподіленої генерації вже триває завдяки підтримці міжнародних партнерів. Немає ніяких протиріч: ми будуємо і атом, і розподілену генерацію, адже це ключ до стабільної енергосистеми в майбутньому”, – зазначив депутат.

Сергій Нагорняк подякував міжнародним партнерам за допомогу у впровадженні енергетичних проєктів та закликав українських парламентарів підтримати законопроєкт, що дозволить якнайшвидше розпочати добудову блоків на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт вже наступного тижня.