ВСУ могут выйти из Покровска: комроты назвал условия

Пока спрогнозировать, зайдет или нет оккупационная армия Российской Федерации в Покровск Донецкой области, сложно.

Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Февраль" в интервью "Радио Свобода".

По его словам, трудно сориентироваться, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к городу в приют. Ведь это от многого зависит. Если же врагу удастся зайти в Покровск, то, вероятно, Силам обороны придется выйти.

"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос... Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте... Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень тяжело контролировать передвижение вражеских сил", — отмечает "Февраль".

Кроме того, россияне сейчас активно используют дроны. В частности, по его убеждению, во избежание больших потерь, защитникам придется отходить.

"Не думаю, что это (оборона города) долго протянется", — высказался военный

"За прошлый месяц только моим подразделением "Шершни Довбуша" было уничтожено 1600 единиц живой силы противника. Это большое количество для роты. Продвинутся ли россияне в Покровск, зайдут и будут ли дальше продвигаться — я этого не знаю", — резюмировал "Февраль".

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