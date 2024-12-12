Прорыв армии РФ в Днепропетровскую область: Жданов оценил риски

Оккупационные войска РФ продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Если Украина лишится этого города, то может посыпаться фронт в Днепропетровской области.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 канала".

Он отмечает, что сейчас на Днепропетровщине нужно строить фортификации и оборонные рубежи, рыть окопы для сил обороны. Причем начать такие работы нужно было гораздо раньше.

"Посмотрим, с чем Днепропетровская областная военная администрация пришла сегодня к критическому пределу, когда нужно отвечать за то, готов ли сегодня регион к обороне от агрессора", — сказал Жданов.

По его словам, россиянам для начала вторжения на территорию Днепропетровщины нужно прорвать оборону украинских войск и захватить Покровск.

Сейчас оккупация этого города в Донецкой области является задачей №1 для оккупационных войск РФ, отмечает эксперт. Если бы это не было целью противника, Россия пыталась бы прорываться на других направлениях и действительно нацеливалась бы на Днепропетровщину, считает эксперт.

"Но вряд ли Днепропетровскую область включат в состав России. Даже для Кремля нужен какой-то показательный плебисцит для того, чтобы потом обосновать для международного сообщества то, что эти территории "на основании референдума" вошли в состав России. Понятно, что это показуха, но россияне все равно этот трюк выполняют", – говорит Олег Жданов.

Как сообщалось, армия РФ активизировалась в Запорожской области. Захватчики готовятся к штурмовым действиям. Враг накапливает силы и применяет тактику штурмов малыми группами пехоты.

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