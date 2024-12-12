Как закончится война в Украине: боец "Азова" ответил

22-летний Герой Украины с позывным "Вог", боец "Азова" ответил, как он представляет себе окончание войны в России против Украины.

В интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной он рассказал, что надеется разделить нашу победу с побратимами на позициях.

“Буду где-то на границе Украины с Россией, на границе 1991 года. Вижу себя в Новоазовском районе, потому что для меня это очень близкий район. Я бы нормально сидел с ребятами на позициях. Просто говорил бы, все, дальше уже Россия. Я бы сказал, что, наверное, немного передохнем сейчас. Теперь можно и жене в принципе набрать — в таком формате”, — говорит военный.

Впрочем, он говорит, не уверен, что будет счастлив в этот день.



“Я не знаю, как это будет. Потому что у меня внутри будет борьба. С одной стороны, да, круто, победа. С другой стороны, моими глазами эту победу могут увидеть те, кого с нами нет. А с другой стороны, сами они физически это никогда не увидят. Но для их семей это будет, я думаю, это будет моральная очень большая поддержка — выиграть эту войну. Потому что семьям важно понимать, за что воевали их дети, мужчины, за что погибали родственники", – рассказал "Вог".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вы что, не можете пойти и взять все село? 22-летний герой ВОГ о советщине в ВСУ и ошибках на фронте

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