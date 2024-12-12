Як закінчиться війна в Україні: боєць “Азову” відповів

22-річний Герой України з позивним “Вог”, боєць “Азову” відповів, як він уявляє собі закінчення війни в Росії проти України.

В інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній він розповів, що сподівається розділити нашу перемогу з побратимами на позиціях.

“Буду десь на кордоні України з Росією, на кордоні 1991-го року. Бачу себе в Новоазовському районі, тому що для мене це дуже близький район. Я б нормально собі сидів з хлопцями на позиціях. Просто казав би, все, далі вже Росія. Я би сказав, що, напевно, трохи передихнемо тепер. Тепер можна й дружині, в принципі, набрати — в такому форматі”, — каже військовий.

Втім, він каже, не впевнений, що буде щасливий у цей день.



“Я не знаю, як це буде. Тому що в мене всередині буде боротьба. З одного боку, так, круто, перемога. А з іншого боку, моїми очима цю перемогу можуть побачити ті, кого з нами немає. А з іншого боку, самі вони фізично це вже ніколи не побачать. Але для їхніх сімей це буде, я думаю, це буде моральна дуже велика підтримка — виграти цю війну. Тому що сім'ям важливо розуміти, за що воювали їхні діти, чоловіки, за що гинули родичі”, — розповів “Вог”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ви що, не можете піти і взяти все село? 22-річний герой ВОГ про радянщину в ЗСУ і помилки на фронті

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