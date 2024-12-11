Чи буде “замороження” війни в Україні: боєць "Азову" відповів

Він каже, що "замороження" війни — це лише пауза, під час якої ми будемо готуватися.

22-річний Герой України з позивним “Вог”, боєць “Азову” відповів, чи можливе “замороження” війни в Україні найближчим часом.

В інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній він розповів, що не готовий сьогодні відповісти на це питання.

Втім, за його словами, він не припинить воювати навіть якщо війну “заморозять”.

“Війна, вона ж не тільки там на фронті, вона і в тилу. Тут у нас багато поплічників Росії, їх теж треба шукати, знаходити. Знову ж таки, ті люди, які знищували нас, знаходячись в Росії — це люди, які розробляли ракети, КАБи, це люди, які знищували наших полонених, це люди, які знищували цивільні інші структури України. У нас буде пауза, ми будемо готуватися”, — розповів “Вог”.

Він каже, що це "питання честі" і такі люди мають просто зникнути.

“Як би там не було, але це факт, це буде справедливо. Якби ми знищували деяких з них вже, в нас умовно деякі ракети вже в Україну не прилетіли, тому що їх елементарно би не було. Це факт. І я знаю, що наші служби над цим працюють”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ви що, не можете піти і взяти все село? 22-річний герой ВОГ про радянщину в ЗСУ і помилки на фронті

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