Китай прекращает поставки БпЛА, критически важных для войны — Bloomberg

Китай объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов. Это может повлиять на ход войны в Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Китайские производители уже начали ограничивать продажи ключевых компонентов в США и Европу. Речь идет о двигателях, батареях и контроллерах полета, Это предыдущие шаги к новым экспортным правилам, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о планируемых поставках, говорится в материале.

Украина, в значительной степени полагающаяся на доступ к дешевым китайским компонентам, может испытать значительные трудности из-за этих ограничений. Производство дронов, ставшее стратегически важным в условиях войны, оказывается под угрозой.

Bloomberg пишет, что ситуация усугубляется обострением торгового конфликта между Китаем и США. Как ответ на ограничения, наложенные Вашингтоном на экспорт микросхем в Китай, Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским компаниям. Многие западные страны уже ищут альтернативы китайским поставкам, но зависимость от китайских производителей остается значительной.

По словам Лоренца Майера, директора компании Auterion, поставляющей программное обеспечение для беспилотников в Украину, ограничения могут стать серьезным препятствием для текущих проектов.

"Я слышу такую историю каждые два-три дня", – отметил он.

Украинские производители активно используют китайские компоненты для создания доступного и эффективного оружия. БПЛА стали основным инструментом для выполнения разведывательных и боевых задач. В июле 2023 г. Китай уже объявил запрет на экспорт беспилотников для военного использования, заявляя, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Вашингтон активно отслеживает ситуацию. Госдепартамент и Министерство торговли США работают над поиском альтернативных поставщиков, включая двигатели, батареи и магниты. Пентагон также внес в черный список несколько китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с армией КНР. Однако эти ограничения пока не устраняют всеобщую зависимость от китайских технологий.

По словам Тома Веста, исполняющего обязанности главы Управления по координации санкций Госдепартамента США, китайский экспорт компонентов для дронов помогает России наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Украина и ее партнеры сейчас ищут новые источники поставок беспилотных технологий. В частности, в странах, таких как Южная Корея, Япония и Тайвань. Китай остается ведущим производителем дешевых компонентов, но глобальные усилия по уменьшению зависимости от КНР продолжаются.

По мнению Кигана Макбрайда из Оксфордского Интернет-института, эти ограничения являются тщательно взвешенным решением Пекина. По его словам, насколько они будут строго соблюдать эти правила, покажет их серьезность.

Украина одновременно столкнется с необходимостью быстрого приспособления к новым условиям, ведь технологии беспилотников остаются важным элементом ее военной стратегии.

Напомним, The Wall Street Journal пишет о том, что РФ выпустила по Украине этой осенью в четыре раза больше БпЛА и ракет, чем осенью прошлого года . Последние месяцы сказались значительным увеличением количества российских целей на экранах украинских бойцов ПВО. Причины – запуск в РФ завода по производству дронов и получению боеприпасов из Северной Кореи.

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