Кому нельзя кушать авокадо: будет только хуже

Авокадо может вызвать расстройство в работе органов ЖКТ и является аллергеном.

Авокадо — это мощный суперфуд, что содержит полезные жиры, антиоксиданты, которые предотвращают старение и борются с болезнями, а также около 20 витаминов и минералов.

Авокадо — очень полезный фрукт, но все же его потребление определенным группам людей следует ограничить, говорят эксперты по вопросам здравоохранения.

Потребление слишком большого количества авокадо может привести к уменьшению выработки молока у кормящих матерей. Поэтому данной группе людей рекомендуется ограничить его потребление.

Употребление авокадо может привести к вздутию живота и диарее у некоторых групп людей. Чтобы избежать этих проблем, людям с проблемами кишечника рекомендуется съедать только половину авокадо в день.

Те, кто подвержен аллергии, могут страдать от таких симптомов, как тошнота, головная боль или удушье после употребления авокадо, как аллергическая реакция организма.

Авокадо богат жирами, поэтому употребление слишком большого количества этого фрукта может привести к неконтролируемому увеличению веса. Поэтому рекомендуется снизить количество авокадо в ежедневном рационе, если вы хотите сбросить лишний вес.

Авокадо является существенным триггером. Виновником является тирамин, аминокислота во фрукте, которая может вызывать дискомфорт. Он может быть очень тяжелым для желудка, если у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Жир в авокадо может усилить изжогу.

Тем, кто принимает лекарство против гипертонии, не следует кушать авокадо. Поскольку авокадо богат калием, людям, принимающим бета-блокаторы или ингибиторы АПФ, следует избегать употребления слишком большого количества фрукта.

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