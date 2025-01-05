На Черкащині чоловік з рушниці застрелив власну дружину

Між парою виникла сварка, яка закінчилася трагедією.

На Черкащині до поліції надійшло повідомлення про те, що під час реанімаційних заходів померла 46-річна жінка, яка мала проникаючу рану грудної клітки.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Жінка отримала поранення від свого співмешканця. Під час сварки 37-річний співмешканець поцілив їй у грудну клітку із пневматичної гвинтівки. Чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисникові повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині хлопець поцілив в голову товаришу з карабіна батька.

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