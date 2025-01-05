На Одещині хлопець поцілив в голову товаришу з карабіна батька

Діти залишилися у будинку без нагляду дорослих.

На Одещині в одному з населених пунктів Авангардівської громади 14-річний юнак вистрілив у свого 16-річного товариша. Поцілив йому у голову.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Попередньо поліцейські встановили, що юнак залишився вдома сам. Запросив товариша в гості і вирішив показати йому батьковий карабін.

Коли взяв у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл і поцілив у товариша.

Потерпілого доправлено до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Львівщині діти виявили у будинку пневматичну гвинтівку і почали нею гратися. Внаслідок випадкового пострілу постраждала чотирирічна дівчинка.

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