На Одещині хлопець поцілив в голову товаришу з карабіна батька

Діти залишилися у будинку без нагляду дорослих.
На Одещині в одному з населених пунктів Авангардівської громади 14-річний юнак вистрілив у свого 16-річного товариша. Поцілив йому у голову.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Попередньо поліцейські встановили, що юнак залишився вдома сам. Запросив товариша в гості і вирішив показати йому батьковий карабін.
Коли взяв у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл і поцілив у товариша.
Потерпілого доправлено до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.
Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Львівщині діти виявили у будинку пневматичну гвинтівку і почали нею гратися. Внаслідок випадкового пострілу постраждала чотирирічна дівчинка.
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