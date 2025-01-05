Де на фронті просунувся ворог: оновлена карта DeepState

З'явилася оновлена карта бойових дій. На жаль, армія РФ має певне просування.

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся в Кураховому, Торецьку, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, зокрема, скинув 72 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2410 дронів-камікадзе.

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