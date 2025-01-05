Где на фронте продвинулся враг: обновленная карта DeepState

Появилась обновленная карта боевых действий. К сожалению, у армии РФ есть определенное продвижение.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, у Дальнего, Воздвиженки и Барановки", – говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в том числе сбросил 72 КАБ. Кроме этого, произвел более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе.

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