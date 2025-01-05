Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 44 авиаудара, в том числе сбросил 72 КАБ. Кроме этого, произвел более 4 тысяч обстрелов, из них 136 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2410 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что происходит на фронте

Как отмечается, агрессор наносил авиаудары в частности в районах населенных пунктов Свеса, Голубовка, Свободная Слобода Сумской области; Семеновка Черниговской области; Малые Проходы, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области; Улакли, Алексеевка, Константинополь, Бурлацкое, Разлив, Искра Донецкой области; Темировка Запорожской области.

Вчера, 4 января, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления противника, двум орудиям, средству противовоздушной обороны, двум пунктам управления БпЛА.

За прошедшие сутки:

на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Противник активно привлекал бомбардировочную авиацию;

на Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызового и Петропавловки;

на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса;

на Краматорском направлении наши защитники отразили девять атак противника в районах Временного Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек;

на Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки;

на Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Солоного, Новооленовки, Котлы;

на Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Константинопольского;

на Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от Дачного и Янтарного;

на Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка;

на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забыч и Казацкий;

на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ;

на Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не предпринимал;

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;

на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — отметили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники окупантов.

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