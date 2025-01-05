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Росіяни потужно ударили по Україні: випустили понад 100 "Шахедів"

Росіяни потужно ударили по Україні: випустили понад 100 "Шахедів"

Обстріл "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

ППО працювала у низці регіонів.

У ніч проти 5 січня 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 103 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел.Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога.

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