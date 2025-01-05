Россияне мощно ударили по Украине: выпустили более 100 "Шахедов"

В ночь на 5 января 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 103 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В Харьковской области повреждены несколько частных домов из-за падения пораженного ударного БпЛА. Пострадавшим оказывается помощь.

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