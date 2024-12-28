РФ збільшує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – звіт ISW

Завод у Татарстані виготовив 5760 "Шахедів" у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж 2023 року.

Росія продовжує нарощувати власне виробництво дронів "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, незважаючи на санкції та технічні обмеження.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

CNN з посиланням на джерела в українській оборонній розвідці 27 грудня підрахувало, що російський завод з виробництва безпілотників "Шахед" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан, виготовив 5760 дронів "Шахед" з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Супутникові зображення показують, що російська влада побудувала два нові будівлі та, схоже, встановили сітчасті клітки для захисту від дронів над кількома будівлями на об’єкті в "Алабузі".

Дрони-приманки

Джерела в українській оборонній розвідці повідомили, що завод "Алабуга" розпочав виробництво низькотехнологічних безпілотників-приманок, які нагадують безпілотники Shahed. Російські війська використовують ці приманки, щоб подолати українські системи протиповітряної оборони влітку 2024 року.

Джерела повідомили, що Росія має намір виготовити 10 000 безпілотників-приманок до кінця 2024 року — майже вдвічі більше, ніж кількість ударних безпілотників Shahed, які Росія виготовила за перші дев’ять місяців 2024 рік — тому що виробництво безпілотних літальних апаратів-приманок у 10 разів дешевше, ніж "Шахед".

Співпраця з Китаєм

РФ також побудувала залізничну станцію "Алабуги" з прямим залізничним сполученням між Росією та Китаєм, яку, за словами офіцера української розвідки, можна використовувати для передачі між КНР компонентів, необхідних для виробництва безпілотників.

Санкції

Однак Росія ще не усунула обмеження у своїй здатності виробляти та використовувати безпілотники Shahed і, ймовірно, продовжить боротися з цими обмеженнями в 2025 році. Раніше ISW спостерігала ознаки того, що санкції Заходу ускладнюють можливість Росії постачати якісні компоненти для безпілотників Shahed і що Росія все більше покладається на низькоякісні двигуни з КНР для дронів Shahed.

Українські інновації в радіоелектронній боротьбі (РЕБ) також, схоже, дозволяють українським силам ефективніше протидіяти ударам "Шахедів".

Підготовка до нових ударів по Україні

В ISW прогнозують, що росіяни, ймовірно, будуть і надалі продовжувати збільшуати виробництво впродовж зими 2024-2025 років для завдання суттєвої шкоди українській енергосистемі та критичній інфраструктурі.

"Росія, ймовірно, має намір і надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників "Шахед" після очікуваного підписання в січні 2025 року російсько-іранської Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство", – зазначає Інститут вивчення війни.

Раніше у ЗМІ писали, що штучний інтелект в "Шахедах" дозволяє розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі.

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