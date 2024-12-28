На Херсонщині серед військових РФ почастішали випадки дезертирства — ЦНС

В регіон прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області почастішали випадки дезертирства серед окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що для пошуку дезертирів в регіон прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.

"Причиною втечі та випадків самокаліцтва є небажання окупантів помирати через амбіції хворого диктатора (Путін - ред.)", - йдеться у повідомлення.

Крім того, у ЦНС повідомили, що ворог селить своїх загарбників вздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також захоплені гуртожитки.

"Для цього місцева окупаційна адміністрація складає списки відповідних приміщень під заселення", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові намагалися висадитися на острів Козацький під Херсоном.

Крім того, ми раніше інформували, що російські диверсанти активізувалися на Херсонщині.

Читайте також: