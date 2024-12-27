Російські військові намагалися висадитися на острів Козацький під Херсоном: деталі

Військовослужбовці агресорки Росії спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Втім, окупанти успіху не мали.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

З його слів, російська окупаційна армія "на Придніпровському напрямку продовжує і штурмові дії, і обстріли".

"За минулу добу він (ворог - Ред.) продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, зазнав втрат в техніці", - заявив Волошин.

Зокрема, загарбники втратили човни, плавзасоби і особовий склад. Втім, точної кількості в ОК "Південь" не називають.

Зазначається, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області на Правобережну та Лівобережну, перебувають у так званій "сірій зоні" бойових дій. Війська РФ намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на Правобережжі.

Нагадаємо, раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що російські диверсанти активізувалися на Херсонщині. Зокрема, вони намагаються закріпитися на території, яку контролюють українські Сили оборони.

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