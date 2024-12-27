Ймовірно, РФ вдалося захопити важливе місто на Донеччині: деталі ISW

Ймовірно, військам армії РФ вдалося окупувати Курахове в Донецькій області. Втім, окупаційній армії може бути складно просуватися далі на захід від цього міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 24 і 25 грудня геолокаційні кадри демонструють, що росіяни нещодавно просунулися у західній частині Курахового та до вітрозахисної смуги на південний захід від міста.

"Російські війська, ймовірно, просунулися до адміністративних кордонів Курахового та захопили населений пункт і поля на південь від селища та на північ від Дальнього", - йдеться у звіті (ISW).

Російські джерела оприлюднили суперечливі твердження щодо масштабів просування армії РФ у Кураховому. Одні так звані "мілблогери" стверджували, що війська просунулися за Курахове в напрямку Дачного, а інші стверджували, що загарбники безуспішно атакують Курахівську теплову електростанцію (ТЕС) на заході міста, яка, за оцінками ISW, не належить до адміністративної сфери Курахового меж.

Тим часом оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" визнало, що Сили оборони нещодавно втратили невизначені позиції у напрямку Курахового.

В ISW підрахували, що армія РФ витратила більше двох місяців на захоплення Курахового площею 7,3 квадратних кілометра/ Росіяни активізували свої наступальні операції в середині жовтня 2024-го. В останні місяці окупанти зосередили від 35 тисяч до 36 тисяч військовослужбовців у напрямку Курахового.

"Війська РФ, імовірно, зазнали суттєвих втрат упродовж цього періоду посилених наступальних операцій. Протягом останніх двох місяців російські війська також провели велику кількість бронетанкових атак у Кураховому та біля нього і, ймовірно, зазнали значних втрат бронетехніки під час спроб захопити населений пункт", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог окупував населений пункт Українка на Донеччині.

Читайте також: