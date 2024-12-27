Ворог окупував населений пункт Українка - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.
Російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Українка у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
У повідомленні вказується, що ворог також просунувся біля кількох інших населених пунктів.
"Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки. Уточнено район біля Рівнополя", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб повідомив про ситуацію на фронті.
Крім того, ми раніше інформували, що в ЗСУ розповіли про оборону Торецька.
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