Враг оккупировал населенный пункт Украинка — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Украинка в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

В сообщении указывается, что враг также продвинулся в ряде других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасиловки, Новоелизаветовки, Солнцевки. Уточнен район возле Ровно", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб сообщил о ситуации на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали об Торецкой обороне.

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