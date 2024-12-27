Враг оккупировал населенный пункт Украинка — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Украинка в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
В сообщении указывается, что враг также продвинулся в ряде других населенных пунктов.
"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасиловки, Новоелизаветовки, Солнцевки. Уточнен район возле Ровно", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб сообщил о ситуации на фронте.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали об Торецкой обороне.
Читайте также:
- Россияне двигаются на Покровск: украинские военные обратились к командованию
- Наглый "накат" не удался: ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времевском направлении (видео)
- Запорожье, Херсон, Днепр или Харьков: Чмут оценил возможность захвата городов армией РФ