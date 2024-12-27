Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит участвовать в разборках

Нынешний день чреват конфликтами во всех сферах жизни, которые могут возникать как по поводу, так и без него, но все они при этом чреваты серьезными последствиями. Именно поэтому очень важно держать под контролем эмоции – они чаще всего становятся причиной конфликтов разного уровня и степени мощности.

Сегодня, 27 декабря, держать под контролем свои эмоции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно отказаться от участия в каких-либо разборках.

Телец

Тельцы, как известно, не самый конфликтный знак Зодиака, но ровно до того момента, когда их терпение – прямо скажем, железное – не лопнет: в таком случае тому, кто выведет их из себя, можно только посочувствовать. Но сегодня звезды предупреждают всплеск эмоций до добра их не доведет.

Близнецы

Близнецы, которые с утра будут находиться в конфликте с самими собой, вполне могут решить всерьез разобраться с кем-то из окружающих, что будет чревато для них серьезными последствиями. Ссора, затянувшаяся надолго, испортит не только отношения, но и новогодние праздники.

Дева

Девы, как правило, скупы на эмоции, но уж коль скоро «заведутся», неприятностей окружающим могут доставить много. Сегодня представители знака будут пребывать в состоянии особой раздражительности, что не пойдет на пользу их отношениям с близкими людьми.

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