Астрологияеский прогноз на 27 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания, а также хвастаться своими достижениями – реальными и, особенно, мнимыми.

Символ дня: Трясина

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому очень важно оказать своевременную медицинскую помощь.

Питание дня: можно вводить ограничения в питании – от разгрузочных дней до поста и лечебного голодания.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие недостатки ему следует исправить.

Табу дня: под строжайшим запретом находятся рассеянность и невнимательность – необходима дисциплинированность и организованность.

Цитата дня: «Я поняла, что нельзя даже пытаться оборачиваться назад, жизнь – это улица с односторонним движением» (Агата Кристи).

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