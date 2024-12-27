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Астрологияеский прогноз на 27 декабря

Астрологияеский прогноз на 27 декабря

Трясина - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания, а также хвастаться своими достижениями – реальными и, особенно, мнимыми. 

Символ дня: Трясина 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому очень важно оказать своевременную медицинскую помощь. 

Питание дня: можно вводить ограничения в питании – от разгрузочных дней до поста и лечебного голодания. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие недостатки ему следует исправить. 

Табу дня: под строжайшим запретом находятся рассеянность и невнимательность – необходима дисциплинированность и организованность. 

Цитата дня: «Я поняла, что нельзя даже пытаться оборачиваться назад, жизнь – это улица с односторонним движением» (Агата Кристи). 

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