Астрологияеский прогноз на 27 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания, а также хвастаться своими достижениями – реальными и, особенно, мнимыми.
Символ дня: Трясина
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому очень важно оказать своевременную медицинскую помощь.
Питание дня: можно вводить ограничения в питании – от разгрузочных дней до поста и лечебного голодания.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие недостатки ему следует исправить.
Табу дня: под строжайшим запретом находятся рассеянность и невнимательность – необходима дисциплинированность и организованность.
Цитата дня: «Я поняла, что нельзя даже пытаться оборачиваться назад, жизнь – это улица с односторонним движением» (Агата Кристи).
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