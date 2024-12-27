Астрологійський прогноз на 27 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприяє сваркам і конфліктам, тому небажано надто емоційно реагувати на чужі зауваження, а також хвалитися своїми досягненнями — реальними і, особливо, уявними.

Символ дня: Тряса

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.

За якусь частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому дуже важливо надати своєчасну медичну допомогу.

Харчування дня: можна вводити обмеження харчування – від розвантажувальних днів до посту та лікувального голодування.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які недоліки слід виправити.

Табу дня: під найсуворішою забороною перебувають розсіяність і неуважність – необхідна дисциплінованість та організованість.

Цитата дня: "Я зрозуміла, що не можна навіть намагатися обертатися назад, життя — це вулиця з одностороннім рухом"(Агата Крісті).

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