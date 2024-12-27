У Молдові визнали Росію основною загрозою для країни

Парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, в які вказав Росію основним фактором загрози.

Про це інформує Newsmaker.

Повідомляється, що обговорення супроводжувалося запеклими суперечками між керівною партією Маї Санду та опозицією.

У документі вказується, що війна в Україні і ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку Росії, розташованих у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройні формування "ПМР", є основними факторами загроз для країни.

Стратегія оборони пропонує збільшити витрати на оборону, кількості військових баз та вдосконалення військової освіти.

У документі затверджено прагнення підняти позицію Молдови у глобальному рейтингу Global Firepower з теперішньої передостанньої 144-ї до 134-ї протягом 10 років.

Крім того, у документі вказується, що нейтральний статус країни не передбачає перешкод для військової співпраці з партнерськими державами.

Також затверджено активізацію участі Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС, у документі ставлять за мету до 2034 року "на 100% інтегрувати її у військові структури ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Молдові відреагували на порушення повітряного простору російською ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Молдові визнали, що не можуть збити дрони РФ.

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