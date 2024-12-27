В Молдове Россию признали основной угрозой для страны

Парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, в которые указал Россию основным фактором угрозы.

Об этом информирует Newsmaker.

Сообщается, что обсуждение сопровождалось яростными спорами между руководящей партией Маи Санду и оппозицией.

В документе указывается, что война в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесщины, гибридные атаки со стороны России, расположенные в непризнанном Приднестровье российских военных и вооруженные формирования "ПМР", являются основными факторами угроз для страны.

Стратегия обороны предлагает увеличить расходы на оборону, количество военных баз и усовершенствование военного образования.

В документе утверждено стремление поднять позицию Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й до 134-й в течение 10 лет.

Кроме того, в документе указывается, что нейтральный статус страны не подразумевает препятствий для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Также утверждена активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе преследуют цель до 2034 года "на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове отреагировали на нарушение воздушного пространства российской ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Молдове признали, что не могут сбить дроны РФ.

Читайте также: