РФ привлекает большими деньгами людей в армию, а затем насильно заставляет наступать.

Российское командование создало систему, благодаря которой армия РФ наступает уже больше года и сейчас это работает.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал израильский военный эксперт Игаль Левин.

Он заявил, что это "полный абсурд, которого не предполагали".

Левин отметил, что российское командование большими деньгами привлекает много людей, а затем "бесчеловечным насилием" — дисциплиной, — заставляет их идти вперед.

"Безумно, примитивно, неэффективно с точки зрения вложений, имею в виду относительно того, сколько они вкладывают в этот ресурс, и техники, которую они сжигают. Но оно работает... Другое дело, что здесь много колокольчиков — и экономика, и что дальше делать, заканчивающиеся советские запасы и тому подобное", — заявления он.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин сделал ряд заявлений о войне и перспективах ее завершения.

Кроме того, мы ранее информировали, что офицер "Азова" ответил, как изменилась армия РФ за почти 3 года войны.

Читайте также: